Andy Reid no se rinde y cree que los Chiefs pueden estar en playoffs

El coach de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, se mostró casi desafiante este lunes cuando le preguntaron por las cada vez más reducidas posibilidades de su equipo de llegar a playoffs.

La derrota de Thanksgiving ante los Cowboys ya los había dejado tocados, y los resultados del fin de semana terminaron por complicar todavía más el panorama.

Los actuales campeones de la AFC están 6-6 con cinco juegos por disputar, y aun si ganan todos, necesitarán ayuda para volver a la postemporada.

La caída de los Steelers ante los Bills el domingo hizo que Kansas City descendiera al décimo lugar en la siembra de la conferencia, impulsado en buena parte por un discreto 3-4 frente a rivales de la AFC.

Según distintos modelos, las probabilidades de que los Chiefs clasifiquen rondan apenas un tercio.

“Si vienes contra nosotros”, dijo Reid, “vamos a enfrentarte con todo cada semana. Jugada tras jugada vamos a ir con esa mentalidad. Haremos nuestro trabajo y que el destino reparta las cartas como tenga que hacerlo”.

Kansas City marcha tercero en el Oeste de la AFC mientras se alista para enfrentar a los Texans en el juego nocturno del domingo, y está prácticamente fuera de la lucha por un décimo título divisional consecutivo.

Ahora, la prioridad es mantener viva una racha de apariciones en playoffs que inició en 2015, el tercer año de Reid al mando y tres temporadas antes de que Patrick Mahomes tomara el puesto de quarterback titular.