Andy Reid no se retira y regresará en 2026 con los Chiefs

El coach de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, dijo el lunes que planea regresar la próxima temporada, alejando cualquier idea de un retiro inminente al hacer una broma irónica sobre su situación dentro de la franquicia a la que ha llevado a tres títulos de Super Bowl.

"O sea, creo que voy a regresar, ¿no?" dijo Reid a reporteros locales de Kansas City en una llamada por Zoom. "Si me quieren de vuelta, yo regreso. Nunca se sabe en este negocio. Es complicado. Pero sí, ese es el plan".

Andy Reid discussed his future with the #Chiefs ⬇️ pic.twitter.com/I63Mjs9VHO — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) December 29, 2025

Reid, de 67 años, está acostumbrado a responder preguntas sobre su futuro en febrero, después de que los Chiefs han jugado el Super Bowl —como ocurrió los últimos tres años—. Pero no está tan familiarizado con enfrentarse a esas preguntas en los últimos días de diciembre, cuando los Chiefs llevan tiempo eliminados de la contienda por la postemporada.

Kansas City tiene marca de 6-10 mientras se prepara para su cierre de temporada este fin de semana en Las Vegas.

Reid, quien firmó una extensión de cinco años y 100 millones de dólares con los Chiefs en abril de 2024, pasó sus primeras 14 temporadas como head coach en Philadelphia, donde llevó a los Eagles a 130 victorias de temporada regular y 10 más en playoffs. Eso incluyó cuatro temporadas que terminaron en el Juego de Campeonato de la NFC y otra que terminó con una derrota en el Super Bowl.

Los últimos 13 años de Reid han sido en Kansas City, donde ha ganado incluso a un ritmo mayor.