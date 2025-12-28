Publicación: martes 30 de diciembre de 2025

Redacción FOX Deportes

Andy Reid no se retira y regresará en 2026 con los Chiefs

El coach de Kansas City quiere que su equipo tome revancha la próxima temporada

El coach de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, dijo el lunes que planea regresar la próxima temporada, alejando cualquier idea de un retiro inminente al hacer una broma irónica sobre su situación dentro de la franquicia a la que ha llevado a tres títulos de Super Bowl.

"O sea, creo que voy a regresar, ¿no?" dijo Reid a reporteros locales de Kansas City en una llamada por Zoom. "Si me quieren de vuelta, yo regreso. Nunca se sabe en este negocio. Es complicado. Pero sí, ese es el plan".

Reid, de 67 años, está acostumbrado a responder preguntas sobre su futuro en febrero, después de que los Chiefs han jugado el Super Bowl —como ocurrió los últimos tres años—. Pero no está tan familiarizado con enfrentarse a esas preguntas en los últimos días de diciembre, cuando los Chiefs llevan tiempo eliminados de la contienda por la postemporada.

Kansas City tiene marca de 6-10 mientras se prepara para su cierre de temporada este fin de semana en Las Vegas.

¿Cuáles son las causas de la debacle de los Kansas City Chiefs?

Los Chiefs tuvieron su peor arranque en la era Mahomes al iniciar 0-2 por primera vez, lo que puso al equipo en desventaja desde muy temprano en la temporada.
La lesión de Patrick Mahomes con rotura de ligamento cruzado anterior (ACL) ocurrió en un momento clave y dejó a la ofensiva sin su quarterback titular.
Fueron barridos por los Chargers dentro de la división y cedieron territorio importante en el Oeste de la AFC.
La derrota 20-10 ante los Houston Texans en diciembre redujo drásticamente sus opciones de pelear por la clasificación.
Las victorias de Bills, Texans y Jaguars en semanas clave combinadas con derrotas de los Chiefs cerraron matemáticamente la pelea por playoffs.
Kansas City perdió cuatro de sus últimos seis partidos, lo cual eliminó cualquier posibilidad de remontar en la recta final.
La ofensiva tuvo episodios de baja producción, como el juego de solo 139 yardas totales frente a Denver, incapaz de generar consistencia.
Marchan con un récord de 6-10, su primera marca perdedora desde 2012 y claramente insuficiente para clasificar.
La pérdida de racha de dominio en la AFC West tras años de campeonatos consecutivos redujo sus ventajas de desempate y fortaleza competitiva.
La caída 20-13 frente a los Broncos en Navidad profundizó la racha negativa y aseguró que quedaran detrás de Denver en el Oeste.

Reid, quien firmó una extensión de cinco años y 100 millones de dólares con los Chiefs en abril de 2024, pasó sus primeras 14 temporadas como head coach en Philadelphia, donde llevó a los Eagles a 130 victorias de temporada regular y 10 más en playoffs. Eso incluyó cuatro temporadas que terminaron en el Juego de Campeonato de la NFC y otra que terminó con una derrota en el Super Bowl.

Los últimos 13 años de Reid han sido en Kansas City, donde ha ganado incluso a un ritmo mayor.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS