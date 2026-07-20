Adiós Los Angeles Stadium, hola de vuelta SoFi Stadium

Hiram Marín

Luego de mes y medio de lucir una fachada distinta y cambiar su nombre, el SoFi Stadium está de regreso. Durante la Copa Mundial de 2026, el recinto debió someterse a la regla de estadio limpio de la FIFA, ocultando a sus patrocinadores para operar bajo el nombre neutral de Los Angeles Stadium.

Con el silbatazo final del torneo, el coloso de Inglewood comenzó a despojarse de su disfraz mundialista para recuperar su verdadero aspecto. Las cuadrillas de trabajo retiraron la utilería internacional, desmantelaron el branding del evento y reinstalaron las célebres letras luminosas de la firma SoFi en la entrada.

Surprise, it was us the whole time 😉



Welcome back to SoFi Stadium! pic.twitter.com/sFv7saYBmM — SoFi Stadium (@SoFiStadium) July 21, 2026

Las gigantescas pantallas volvieron a encenderse con la imagen habitual de la marca, dejando todo listo para que los Rams y los Chargers devuelvan la pasión de la NFL a su casa.

Esta metamorfosis no fue exclusiva del escenario angelino, pues otros colosos del torneo vivieron un proceso idéntico para recuperar su identidad.

El MetLife Stadium, que operó temporalmente como New York New/Jersey Stadium, y el AT&T Stadium, denominado Dallas Stadium, iniciaron el retiro de la utilería neutral apenas se despidieron los aficionados.

¡La joya de todo el Mundial! Así se ve el Estadio Los Ángeles lleno de futbol

En cuestión de días, ambos escenarios reincorporaron sus icónicos letreros comerciales, devolviendo a sus fachadas el brillo corporativo que los caracteriza.

Días antes, otros recintos históricos como el Estadio Azteca experimentaron su propia recuperación de imagen tras la justa internacional, en la que fue conocido como Estadio Ciudad de México y ahora, aunque tendrá nombre comercial de un banco, seguramente se le seguirá llamando con su nombre clásico.