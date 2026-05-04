Aaron Rodgers visitará a los Steelers y podría quedarse

Hiram Marín

Al parecer la 'novela' está por terminarse. El veterano quarterback Aaron Rodgers visitará este fin de semana a los Pittsburgh Steelers, por lo que las probabilidades de que juegue la temporada 2026 con el equipo aurinegro son cada vez más altas.

Fuentes de NFL Network señalaron que si bien, aún no se ha logrado un arreglo, hay voluntad de las dos partes debido a la buena relación que tiene Rodgers con el nuevo entrenador en jefe de Pittsburgh, Mike McCarthy, con quien ganó un Super Bowl cuando ambos eran parte de los Green Bay Packers.

Aaron Rodgers is visiting the Pittsburgh Steelers this weekend, per multiple reports pic.twitter.com/7WmhazSagR — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) May 7, 2026

En caso de volver con los Steelers, Rodgers, de 41 años, será el jugador más longevo de la liga y seguramente buscará un aumento considerable en su contrato, pues actualmente es agente libre sin restricciones.

En la temporada 2025, Aaron Rodgers jugó 16 partidos como titular, tuvo récord de 10 ganados y 6 perdidos y obtuvo un promedio de 65.7% en intentos de pase, además de lanzar 24 pases de touchdown y sufrir únicamente siete intercepciones.