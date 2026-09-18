Aaron Donald está listo para jugar en el Monday Night Football

Hiram Marín

Ni siquiera hizo el viaje a Melbourne para el partido contra los 49ers y decidió permanecer en Los Angeles para preparar su regreso a los emparrillados. Aaron Donald aseguró que está listo y que sin duda su plan es estar presente el próximo Monday Night Football del 21 de septiembre ante los New York Giants.

“Ese es el plan, dos prácticas hoy (viernes), tendré otra práctica mañana (sábado) y entonces veremos, pero lo cierto es que me siento bien”.

Aaron Donald on making his return for Monday Night Football. pic.twitter.com/6UpTKRzJSP — Los Angeles Rams (@RamsNFL) September 18, 2026

Con la ausencia por operación de Myles Garrett, el regreso de Donald cobra mayor importancia, pues se convertirá nuevamente en el líder de la defensa angelina y qué mejor para regresar a su habitual trabajo, que en el SoFi Stadium para demostrar que después de dos años de no jugar, sus cualidades siguen intactas.

“Sé que no he jugado en dos años, pero al estar de vuelta y rodeado de todo esto, siento como si hubiera estado aquí apenas el año pasado. El tiempo pasa tan rápido que casi me olvido de que no jugué futbol americano durante dos años”.

El poderoso defensivo de los Rams aseguró que su regreso fue una decisión completamente personal, pues estar en el emparrillado es definitivamente lo que más disfruta en la vida y quiere demostrar que todavía puede aportarle a su equipo.

“De alguna manera, siento que simplemente regresé a ser yo mismo, como si hubiera estado jugando el año pasado, aunque no fue así. Voy a disfrutar todo esto, a disfrutarlo al máximo, tratar de darle a los aficionados algo por lo que puedan celebrar, disfrutar el partido y tratar de salir con una victoria”.