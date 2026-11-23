Hiram Marín

Llegó la Semana 12 en la NFL, la acción en el emparrillado no para y eso sin duda es lo mejor que le puede pasar a los aficionados. Las emociones arrancan desde este miércoles 25 de noviembre cuando Green Bay Packers visita a Los Angeles Rams, lo que abre una descarga de futbol americano que no suelta el acelerador en cinco días.

El jueves 26 de noviembre, con el Thanksgiving promete mucha intensidad con su triple cartelera, comenzando con Chicago Bears ante Detroit Lions en Detroit.

Clear eyes, full plates pic.twitter.com/x0nQCS7Ol7 — Green Bay Packers (@packers) November 24, 2026

A media tarde en Arlington, Texas, Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys chocan en un duelo del Este donde el orgullo y la división arden en cada golpe.

Y cuando cae la noche festiva, antes de servir el pavo, Kansas City Chiefs visita a Buffalo Bills en un choque de colosos con aroma de revancha y postemporada.

El viernes 27 no da tregua con la cita de Black Friday entre Denver Broncos y Pittsburgh Steelers en terreno acerero. Mientras medio mundo está en el recalentado del pavo y busca ofertas, estos dos equipos entran a pelear por aire en la conferencia con piernas pesadas y tensión al límite.

Jugar en días tan cercanos exige cabeza fría, profundidad de banca y un golpeo que no admite dudas. Es el puente perfecto hacia un domingo que promete sacudir la liga.

Desde el arranque en Los Angeles hasta el cierre nocturno del domingo en Cleveland, cada jornada hará vibrar a los aficionados.