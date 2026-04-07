Indiana mostró el músculo de campeón y arrolló a North Texas

Hiram Marín

Aunque los North Texas Mean Green pusieron cierta resistencia en los primeros cuartos, poco pudieron hacer ante los campeones Indiana Hoosiers, quienes ya sin Fernando Mendoza demostraron que cuentan con un roster muy profundo y ganaron categóricamente 52-16.

Josh Hoover demostró que cuenta con lo necesario para llenar los zapatos del ahora quarterback de los Raiders al lanzar 237 yardas producto de 18 pases completos de 28 intentos, además de dos para touchdown y sin intercepciones.

Hoover se complementó a la perfección con su cuerpo de receptores, pero sobre todo con Turbo Richard, quien corrió para 48 yardas y se hizo presente en la tierra prometida en dos ocasiones, mismas que sirvieron para ampliar el marcador.

Y aunque North Texas perdió el encuentro, no hay que dejar de mencionar a Jahiem White, quien anotó el único touchdown de su equipo y fue la bujía que mantuvo a los Mean Green con vida, en un partido en el que el rival demostró su superioridad.

Indiana comienza con el pie derecho la defensa de su título y le da un nuevo golpe de credibilidad al coach Curt Cignetti, quien tiene como objetivo hacer de los Hoosiers una dinastía en el futbol americano colegial y poco a poco lo consigue.