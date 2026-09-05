Arizona St. se impuso a Kansas en el histórico juego en Wembley

Hiram Marín

El césped del Estadio de Wembley albergó el triunfo 24-17 de Arizona State sobre Kansas en tierras británicas. Cutter Boley y Jalen Moss destacaron por los Sun Devils, mientras Isaiah Marshall intentó responder por los Jayhawks.

El duelo fue extremadamente parejo y definido por las defensas, donde Arizona State aprovechó su efectividad en la zona roja. Kansas mantuvo la pelea con jugadas optativas, pero costosos descuidos en el último cuarto sentenciaron su caída.

GO DEVILS ? pic.twitter.com/Bfrh20vEa0 — Arizona State Sun Devils (@TheSunDevils) September 19, 2026

Para Arizona State, la victoria representa un impulso anímico valioso en la Big 12 y la prueba de que pueden ganar bajo presión internacional. El triunfo fortalece la confianza del grupo tras resolver con éxito un viaje de alta exigencia logística.

Para Kansas, la derrota deja un trago amargo y exige correcciones inmediatas en la protección de pase para recuperar el rumbo. Aunque mostraron destellos competitivos, deberán ajustar la disciplina si quieren mantenerse con vida en la temporada.