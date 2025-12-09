¿Viste el impresionante tiro de lado a lado de Stephen Curry?

Hiram Marín

Stephen Curry es el mejor tirador en la historia de la NBA. El base de los Golden State Warriors es el mejor ejecutor de triples y cuenta también con un porcentaje importante de tiros de campo.

En ocasiones le gusta ponerle fantasía a sus tiros y precisamente antes de que se celebrara el partido entre su equipo y los Minnesota Timberwolves, 'El Chef' preparó una de sus impresionantes recetas.

STEPHEN CURRY ARE YOU SERIOUS???



Looks like he's ready for his return to the lineup 🤯



(via @warriors) pic.twitter.com/MWuYYdKVXF — NBA (@NBA) December 13, 2025

A punto de irse al vestidor posterior al calentamiento del partido, Curry tomó un balón en el pasillo, le pidió a uno de los guardias de seguridad que le mandara un pase, acto seguido, tomó impulso y lo lanzó con el brazo izquierdo.

El balón recorrió toda la cancha de tablero a tablero y entró de manera limpia, lo que provocó una gran ovación de los aficionados que iban llegando poco a poco. Curry únicamente corrió al vestidor, seguramente para ver la repetición de lo que había hecho y para contarle a sus compañeros.