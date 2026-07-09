Victor Wembanyama y los Spurs extenderán sus 'aventuras'

Redacción FOX Deportes

Los San Antonio Spurs y Victor Wembanyama aseguraron su futuro conjunto al acordar una extensión de contrato máxima a escala de novato por cinco años. El nuevo pacto amarra oficialmente al joven centro francés con la franquicia texana a largo plazo, consolidándolo como la piedra angular del proyecto deportivo tras haber alcanzado las Finales de la NBA.

El acuerdo económico se cerró por una cifra garantizada de 252 millones de dólares globales. Los detalles contractuales confirman que el millonario vínculo incluye una opción de jugador para la quinta temporada, convirtiéndose de manera automática en el contrato más lucrativo y costoso en toda la historia de la escuadra de San Antonio.

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Esta extensión financiera entrará en vigor formalmente hasta la temporada 2027-28. Antes de que se active el nuevo salario, el jugador cumplirá con su último año bajo el esquema de novato, ganando alrededor de 16.8 millones de dólares en el ciclo 2026-27, para dar el salto definitivo a los 43.5 millones estimados en el primer año de su extensión.

Wembanyama decidió aceptar un máximo basado en el 25% del límite salarial del equipo en lugar de presionar por el 30% al que podía aspirar. Al elegir un monto menor, el jugador otorgó un margen de flexibilidad financiera clave para que la gerencia pueda maniobrar y mantener un plantel competitivo alrededor suyo en el futuro inmediato.