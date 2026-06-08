EFE
Victor Wembanyama advierte que los Spurs son implacables
El francés habló previo al cuarto duelo de las finales.
El francés Victor Wembanyama, líder de los San Antonio Spurs, aseguró este martes que en estos playoffs, los primeros de su carrera, su equipo ha aprendido a ser "implacable" y añadió que "es posible" ganar el anillo en su debut en postemporada.
"Mi apuesta es que es posible ganar. Lo más importante que hemos aprendido es a ser implacables, además de cubrirte con las manos y no con la barbilla y golpear por debajo de la cabeza, si lo haces".
Los Spurs buscarán empatar 2-2 las Finales este miércoles ante los Knicks después de que los texanos empezaran 0-2 tras perder los dos primeros partidos en San Antonio.
Preguntado sobre el peso de jugar en casa o como visitante, Wembanyama apuntó que ambos escenarios son "muy emocionantes".
"Me gustan los públicos vivos y la afición activa tanto en casa como fuera. En casa es una motivación extra porque quieres dar un buen espectáculo a la gente que te apoya. Fuera de casa, quieres hacer todo lo contrario".
El líder de los Spurs fue fundamental en la victoria por 115-111 ante los Knicks en el tercer partido en el Madison Square Garden contribuyendo con 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y tres tapones.
Team W! pic.twitter.com/jUGwlk4lBQ— San Antonio Spurs (@spurs) June 9, 2026
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