Publicación: martes 9 de junio de 2026

EFE

Victor Wembanyama advierte que los Spurs son implacables

El francés habló previo al cuarto duelo de las finales.

El francés Victor Wembanyama, líder de los San Antonio Spurs, aseguró este martes que en estos playoffs, los primeros de su carrera, su equipo ha aprendido a ser "implacable" y añadió que "es posible" ganar el anillo en su debut en postemporada.

"Mi apuesta es que es posible ganar. Lo más importante que hemos aprendido es a ser implacables, además de cubrirte con las manos y no con la barbilla y golpear por debajo de la cabeza, si lo haces".

Los Spurs buscarán empatar 2-2 las Finales este miércoles ante los Knicks después de que los texanos empezaran 0-2 tras perder los dos primeros partidos en San Antonio.

Victor Wembanyama resurgió para ser el alma de los Spurs

Wembanyama terminó como el máximo anotador de los Spurs con 32 puntos, empatando además a Jalen Brunson como líder encestador del partido.
Sumó 8 rebotes, pieza importante para que San Antonio resistiera los intentos de remontada de Nueva York.
Repartió 6 asistencias, mostrando una faceta de creador además de su producción ofensiva.
Registró 3 bloqueos, anclando la defensa de los Spurs durante varios tramos del encuentro.
Encestó 11 de sus 18 tiros de campo, una noche de gran eficiencia para el francés.
Controló ambos costados de la cancha y fue señalado como la figura que marcó el ritmo del juego para San Antonio.
Respondió cada vez que los Knicks amenazaron con tomar el control del partido en la segunda mitad.
Protagonizó una de las jugadas decisivas con un alley-oop en la recta final que frenó el impulso de Nueva York.
Con su actuación evitó que los Spurs quedaran abajo 3-0, una desventaja que ningún equipo ha remontado en la historia de las Finales.
Con su actuación evitó que los Spurs quedaran abajo 3-0, una desventaja que ningún equipo ha remontado en la historia de las Finales.

Preguntado sobre el peso de jugar en casa o como visitante, Wembanyama apuntó que ambos escenarios son "muy emocionantes".

"Me gustan los públicos vivos y la afición activa tanto en casa como fuera. En casa es una motivación extra porque quieres dar un buen espectáculo a la gente que te apoya. Fuera de casa, quieres hacer todo lo contrario".

El líder de los Spurs fue fundamental en la victoria por 115-111 ante los Knicks en el tercer partido en el Madison Square Garden contribuyendo con 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y tres tapones.

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