Un dulce Halloween para Karim López, anotó sus primeros puntos en la NBA

Hiram Marín

El basquetbolista mexicano Karim López sumó este sábado sus primeros puntos oficiales en la NBA con el jersey de los Memphis Grizzlies.

El joven alero sonorense logró inscribir sus primeras dos unidades oficiales como profesional tras ingresar de cambio en los últimos minutos desde la banca en el triunfo de su equipo sobre los Sacramento Kings.

Con ustedes… ¡Los primeros puntos de Karim López en la NBA! ???



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La actuación del sonorense se dio en el marco de una aplastante victoria de los Memphis Grizzlies con un marcador de 136 a 105 sobre el conjunto de Sacramento en el FedExForum.

Durante el encuentro, Karim permaneció cuatro minutos dentro de la duela y aprovechó su tiempo en la cancha para conseguir la canasta que marcó un hecho histórico en su flamante carrera profesional.

Además de romper el cero en su casillero de anotaciones, el seleccionado en la primera ronda del Draft 2026 aportó un rebote en la estadística colectiva del equipo.

Este logro representa su segundo partido disputado en la liga, apenas un par de días después de su debut oficial registrado frente a los Portland Trail Blazers.