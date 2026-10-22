Terminó la increíble racha de Shai Gilgeous-Alexander

Hiram Marín

La histórica racha de Shai Gilgeous-Alexander llegó a su fin de manera sorpresiva pero triunfal. El estelar guardia de Oklahoma City Thunder vio concluida su impresionante serie de 141 partidos consecutivos de temporada regular anotando al menos 20 puntos. La marca llegó a su término en el triunfo de su equipo por 96-84 frente a Denver Nuggets en el Paycom Center.

Durante el encuentro ante la escuadra de Denver, la estrella del Thunder terminó lcon un total de 17 unidades en 35 minutos disputados.

"You always treat the game with respect... God willing I have many more games to start another streak." ?



Shai on deciding to sub out as his streak of 20+ points in 141 straight games came to an end.



(via: OKC Thunder/YT) pic.twitter.com/Pobtp7KdD9 — NBA (@NBA) October 23, 2026

SGA registró una efectividad de 6 de 19 en tiros de campo y se fue de 3-11 en triples, además de colaborar con 3 asistencias y 2 rebotes. A pesar de no estar fino en sus lanzamientos habituales, su presencia en la duela fue clave para controlar el ritmo del juego.

En la recta final del último cuarto, con el triunfo prácticamente asegurado y Denver retirando a sus titulares, Gilgeous-Alexander prefirió ir al banquillo antes de buscar forzar la racha. El entrenador Mark Daigneault elogió la madurez de su figura al priorizar la salud del equipo por encima del registro individual.

Refuerzo de lujo: el MVP de la NBA se integra al Atlético de Madrid El canadiense Shai-Gilgeous Alexander se convirtió en accionista del club 'colchonero'

Al término del partido, el propio Shai declaró con tranquilidad que vendrán más oportunidades para iniciar una nueva racha de puntos.

Con este resultado, Oklahoma City colocó su marca en 2-0 en el arranque de la temporada regular.

El legado de los 141 juegos consecutivos con doble dígito en veintena de puntos quedará marcado como el récord más largo en la historia moderna de la liga.