Hiram Marín
Terminó la increíble racha de Shai Gilgeous-Alexander
El canadiense dejó en 141 los partidos consecutivos con por lo menos 20 puntos anotados
La histórica racha de Shai Gilgeous-Alexander llegó a su fin de manera sorpresiva pero triunfal. El estelar guardia de Oklahoma City Thunder vio concluida su impresionante serie de 141 partidos consecutivos de temporada regular anotando al menos 20 puntos. La marca llegó a su término en el triunfo de su equipo por 96-84 frente a Denver Nuggets en el Paycom Center.
Durante el encuentro ante la escuadra de Denver, la estrella del Thunder terminó lcon un total de 17 unidades en 35 minutos disputados.
SGA registró una efectividad de 6 de 19 en tiros de campo y se fue de 3-11 en triples, además de colaborar con 3 asistencias y 2 rebotes. A pesar de no estar fino en sus lanzamientos habituales, su presencia en la duela fue clave para controlar el ritmo del juego.
En la recta final del último cuarto, con el triunfo prácticamente asegurado y Denver retirando a sus titulares, Gilgeous-Alexander prefirió ir al banquillo antes de buscar forzar la racha. El entrenador Mark Daigneault elogió la madurez de su figura al priorizar la salud del equipo por encima del registro individual.
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Al término del partido, el propio Shai declaró con tranquilidad que vendrán más oportunidades para iniciar una nueva racha de puntos.
Con este resultado, Oklahoma City colocó su marca en 2-0 en el arranque de la temporada regular.
El legado de los 141 juegos consecutivos con doble dígito en veintena de puntos quedará marcado como el récord más largo en la historia moderna de la liga.
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