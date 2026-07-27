¿Será realmente LeBron James el factor que le hacía falta a los 76ers para ser campeones?

Hiram Marín

La llegada de LeBron James a los Philadelphia 76ers después de 8 años con los Lakers, donde solamente obtuvo un campeonato, representa uno de los movimientos más contundentes del mercado en la NBA en los últimos tiempos.

A sus 41 años y por disputar su temporada número 24 en la liga, el veterano no solo busca romper la sequía de campeonatos de una franquicia que no se corona desde 1983, sino también inscribir su nombre en una página inédita de la historia del baloncesto profesional.

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Si LeBron logra alzarse con el Trofeo Larry O'Brien en Philadelphia, se convertirá en el primer jugador en la historia de la NBA en ganar un campeonato con cuatro equipos distintos, tras haber levantado el título con Miami Heat (2012 y 2013), Cleveland Cavaliers (2016) y Los Angeles Lakers (2020).

En el esquema de los 76ers, la presencia de James alivia la carga en la creación de juego sobre Tyrese Maxey y ofrece un socio de alto nivel para Joel Embiid en las ejecuciones de pick-and-roll y juego interior, además de un complemento perfecto para el novato VJ Edgecombe y el recién llegado Jaylen Brown.

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Además, el vestuario suma a un jugador con cuatro premios MVP de la temporada y cuatro MVP de las Finales, un factor de experiencia clave para un equipo que ha enfrentado tropiezos recurrentes en las fases decisivas de los playoffs.

Si el roster logra mantenerse saludable y coordinar sus piezas en la cancha, los 76ers contarán con los argumentos deportivos necesarios para pelear el campeonato y permitir que LeBron James concrete la marca de coronarse en cuatro franquicias diferentes, pero si algo no conecta, podría también convertirse en un sonoro fracaso.