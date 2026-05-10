¿Se acabó la era de Giannis Antetokounmpo con Milwaukee?,

Hiram Marín

Los Milwaukee Bucks finalmente parecen haber aceptado una realidad que llevaba meses rondando la franquicia: el ciclo con Giannis Antetokounmpo podría terminar este verano.

Diversos reportes de este lunes señalan que Milwaukee ya escucha ofertas por el dos veces MVP, después de una relación cada vez más desgastada entre la estrella griega y la directiva. La intención del equipo sería resolver el futuro de Giannis antes del Draft de la NBA de junio.

Bucks have opened trade discussions on Giannis Antetokounmpo 👀



Multiple NBA teams are preparing to make a move: https://t.co/Qbe6eRCd62 pic.twitter.com/fzfJZzcXf6 — BasketNews (@BasketNews_com) May 11, 2026

El principal motivo del descontento del griego ha sido la incapacidad de la franquicia para construir nuevamente un plantel campeón tras el título conseguido en 2021. Milwaukee perdió profundidad, envejeció en piezas clave y además dejó ir a jugadores importantes que habían sido fundamentales durante la mejor etapa del equipo.

La salida de Khris Middleton, Jrue Holiday y Damian Lillard, además de los cambios constantes alrededor del roster y la falta de resultados sólidos en Playoffs terminaron por desgastar la confianza de Antetokounmpo en el proyecto deportivo.

La situación se agravó tras otra eliminación temprana en postemporada, la salida del coach Doc Rivers y una temporada marcada por lesiones y frustración interna. Reportes recientes aseguran que Giannis considera que llegó el momento de separarse de la organización, especialmente porque el equipo no logró rodearlo con talento joven ni con un núcleo capaz de competir seriamente por otro campeonato.

Doc Rivers ya no es el head coach de los Milwaukee Bucks Después de una temporada decepcionante el equipo y el entrenador dividieron caminos

Milwaukee, por su parte, buscaría recibir una enorme cantidad de picks del Draft y jóvenes consolidados para iniciar una reconstrucción inmediata.

Entre los equipos que ya aparecen ligados a la posible operación destacan Miami Heat, Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers, New York Knicks y Boston Celtics, además de rumores alrededor de Los Angeles Lakers y Golden State Warriors.

Sin embargo, varios reportes indican que Antetokounmpo preferiría mantenerse en la Conferencia Este, algo que podría influir directamente en el desenlace de una de las novelas más grandes de la NBA rumbo al mercado de verano.