Para Jalen Brunson el trofeo Larry Bird al MVP de las finales del Este

Hiram Marín

Jalen Brunson confirmó una vez más por qué es el rostro de los Knicks. El base fue reconocido con el Trofeo Larry Bird como Jugador Más Valioso de las Finales de la Conferencia Este, luego de liderar a Nueva York en la barrida 4-0 sobre Cleveland y llevar a la franquicia a sus primeras Finales de la NBA desde 1999.

Durante la serie ante los Cavaliers, Brunson fue el motor ofensivo y emocional del equipo. Su actuación más recordada llegó en el Juego 1, cuando encabezó la remontada que permitió a los Knicks robar la ventaja de localía. A lo largo de la eliminatoria mantuvo el control del ritmo, generó puntos para sus compañeros y obligó a la defensa rival a concentrar buena parte de sus esfuerzos en contenerlo.

New York Knicks guard Jalen Brunson is the recipient of the Larry Bird Trophy as the Most Valuable Player of the 2026 Eastern Conference Finals. pic.twitter.com/MsLPgQ5Ljd — NBA Communications (@NBAPR) May 26, 2026

El premio corona una postemporada sobresaliente para el tres veces All-Star, quien se ha consolidado como el líder indiscutible de Nueva York.

Desde la primera ronda hasta las Finales del Este, Brunson ha sido el referente en los momentos decisivos, combinando producción ofensiva, liderazgo y una notable capacidad para responder bajo presión.

Con barrida despiadada los Knicks van a las Finales de la NBA

Ahora, todas las miradas estarán puestas en él de cara a las Finales de la NBA. Los Knicks buscan su primer campeonato desde 1973 y gran parte de sus aspiraciones descansan en el talento de Brunson.

Tras romper una sequía de 27 años sin disputar el título, Nueva York llega impulsado por una racha histórica de 11 triunfos consecutivos en playoffs y por el nivel de su jugador más importante.