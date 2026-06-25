Publicación: viernes 26 de junio de 2026

Hiram Marín

Otro mexicano a la NBA, Robbie Ávila fue firmado por los Lakers

El centro de Saint Louis Billikens participará con Los Angeles en las ligas de verano

Los Angeles Lakers hicieron oficial la contratación de Robbie Ávila tras concluir el reciente Draft colegial. El jugador, que no resultó elegido por ninguna franquicia, se unirá de manera inmediata al roster del equipo de California.

Esta incorporación representa un movimiento de muy bajo riesgo de cara al armado del equipo final. Las condiciones del acuerdo estipulan un contrato Exhibit-10, la vía estándar para elementos no drafteados.

Este vínculo consiste en un acuerdo por un año no garantizado y bajo el salario mínimo establecido. El contrato permite rescindir la relación, retenerlo en el cuadro filial o pasar a un acuerdo doble.

Robbie Ávila, el estandarte mexicano en March Madness

Nació en 2003 y jugó en Indiana State Sycamores (2022–2024), donde explotó como uno de los mejores jugadores mid-major, promediando 17.4 puntos, 6.6 rebotes y 4.1 asistencias en su segundo año.
En 2024 lideró a Indiana State a marca de 28-6, pero el equipo quedó fuera de March Madness pese a su gran temporada, tras perder la final del torneo de conferencia ante Drake.
Ese mismo año fue seleccionado en el primer equipo All-MVC, consolidándose como uno de los interiores más versátiles del país por su combinación de anotación y juego de pase.
Tras esa campaña, se transfirió a Saint Louis Billikens para la temporada 2024-25, donde mantuvo producción alta y se convirtió en eje ofensivo del equipo.
Para 2026, ya como figura de Saint Louis, ganó el premio a Jugador del Año de la Atlantic 10, confirmando su impacto a nivel nacional.
En March Madness 2026 finalmente debutó en el torneo, siendo pieza clave en la victoria de Saint Louis sobre Georgia, con línea de 12 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias.
Su estilo de juego le ha valido comparaciones con Nikola Jokic por su visión y capacidad para generar ofensiva desde la pintura, algo raro en su posición.
También se volvió viral en March Madness por su perfil atípico (goggles, físico poco convencional), convirtiéndose en figura mediática del torneo.
De cara a la NBA, es visto más como prospecto de nicho: su talento ofensivo y IQ son atractivos, pero existen dudas sobre si capacidad atlética

El centro arriba al profesionalismo tras consolidar una etapa regular en el baloncesto colegial en las recientes campañas. Durante la última temporada, promedió registros individuales consistentes en 35 duelos disputados. Su rendimiento en la duela lo llevó a ser condecorado como el Jugador del Año de su respectiva conferencia.

La posibilidad de que se mantenga en temporada regular dependerá firmemente de su nivel en el torneo de julio. El jugador buscará ganarse un puesto definitivo en el roster principal o la designación doble en el verano. En caso de no superar el corte final, los Lakers mantendrán sus derechos en el equipo de desarrollo de la G-League.

Ávila jugó en colegial con los Indiana State Sycamores, donde comenzó su carrera universitaria y posteriormente se transifrió a Saint Louis Billikens, con quienes jugó las temporadas 2024-2026, fue jugador del año y participó en March Madness.

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