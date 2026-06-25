Otro mexicano a la NBA, Robbie Ávila fue firmado por los Lakers

Hiram Marín

Los Angeles Lakers hicieron oficial la contratación de Robbie Ávila tras concluir el reciente Draft colegial. El jugador, que no resultó elegido por ninguna franquicia, se unirá de manera inmediata al roster del equipo de California.

Esta incorporación representa un movimiento de muy bajo riesgo de cara al armado del equipo final. Las condiciones del acuerdo estipulan un contrato Exhibit-10, la vía estándar para elementos no drafteados.

Este vínculo consiste en un acuerdo por un año no garantizado y bajo el salario mínimo establecido. El contrato permite rescindir la relación, retenerlo en el cuadro filial o pasar a un acuerdo doble.

Robbie Ávila, el estandarte mexicano en March Madness

El centro arriba al profesionalismo tras consolidar una etapa regular en el baloncesto colegial en las recientes campañas. Durante la última temporada, promedió registros individuales consistentes en 35 duelos disputados. Su rendimiento en la duela lo llevó a ser condecorado como el Jugador del Año de su respectiva conferencia.

La posibilidad de que se mantenga en temporada regular dependerá firmemente de su nivel en el torneo de julio. El jugador buscará ganarse un puesto definitivo en el roster principal o la designación doble en el verano. En caso de no superar el corte final, los Lakers mantendrán sus derechos en el equipo de desarrollo de la G-League.

Congratulations to former Sycamore Robbie Avila on signing an Exhibit-10 contract with the @Lakers!#MarchOn pic.twitter.com/gMxHRZ78pF — Indiana State Basketball (@IndStBasketball) June 25, 2026

Ávila jugó en colegial con los Indiana State Sycamores, donde comenzó su carrera universitaria y posteriormente se transifrió a Saint Louis Billikens, con quienes jugó las temporadas 2024-2026, fue jugador del año y participó en March Madness.