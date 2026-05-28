Orlando Magic ya eligió: Sean Sweeney, asistente de los Spurs, será su head coach

Redacción FOX Deportes

Orlando Magic está a punto de cerrar la contratación de Sean Sweeney como nuevo head coach de la franquicia, aunque por ahora el acuerdo todavía no ha sido oficializado.

El actual asistente de los San Antonio Spurs emerge como el principal favorito para tomar el puesto tras la salida de Jamahl Mosley, en una decisión que apunta a fortalecer la identidad defensiva del equipo.

BREAKING: The Orlando Magic are finalizing the hire of San Antonio Spurs associate coach Sean Sweeney as the franchise’s new head coach.



Sweeney will take over in Orlando after the Spurs’ playoff run.



(via Shams) pic.twitter.com/FkHlvSbDsZ — Basketball Forever (@bballforever_) May 29, 2026

Sweeney, de 41 años, ganó enorme reconocimiento esta temporada gracias al trabajo realizado con San Antonio, especialmente del lado defensivo. Los Spurs pasaron de ser una de las peores defensivas de la NBA a terminar entre las mejores, algo que elevó muchísimo el valor del asistente dentro del mercado de entrenadores.

A pesar de todos los reportes que prácticamente lo colocan ya en Orlando, Sweeney ha evitado hacer declaraciones públicas sobre el tema. La razón principal es que continúa totalmente enfocado en las Finales de la Conferencia Oeste, donde los Spurs disputarán un decisivo Juego 7 frente al Oklahoma City Thunder con el boleto a las Finales de la NBA en juego.

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En caso de concretarse oficialmente su llegada, sería la primera experiencia de Sweeney como entrenador principal tras varios años como uno de los asistentes más respetados de la liga.

Orlando apostaría por un perfil moderno y formador de talento para potenciar a figuras jóvenes como Paolo Banchero, Franz Wagner y Jalen Suggs, en busca de dar finalmente el salto hacia la élite de la Conferencia Este.