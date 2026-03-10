No me disculparé con nadie por los 83 puntos de Adebayo: Erik Spoelstra

Redacción FOX Deportes

El entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra, dejó clara su postura tras la histórica noche de Bam Adebayo. Después de que el centro anotó 83 puntos en la victoria 150-129 sobre Washington, el técnico respondió a quienes criticaron que no lo sacara del juego pese a la amplia ventaja. "No me disculpo con absolutamente nadie. Punto", afirmó el coach, al referirse a las decisiones tomadas durante el cierre del partido.

El encuentro se disputó el 10 de marzo de 2026 en Miami y terminó con una actuación histórica de Adebayo. El poderoso poste firmó 83 puntos, la segunda mayor cifra en un solo juego en la historia de la NBA, solo detrás de los 100 de Wilt Chamberlain y por encima de los 81 que consiguió Kobe Bryant. La actuación del capitán del Miami Heat entró de inmediato en los registros más destacados de la liga.

¡Superó a Kobe Bryant! Bam Adebayo hizo historia con 83 puntos

Durante el partido, Adebayo anotó 31 puntos en el primer cuarto y llegó a 43 al medio tiempo. Para el último periodo ya tenía 70 unidades, por lo que el Miami Heat mantuvo al jugador en la duela mientras buscaba una cifra histórica. Esa decisión provocó críticas después del encuentro, ya que algunos consideraron que debió descansar con el marcador prácticamente definido.

Spoelstra defendió el momento y aseguró que situaciones así deben aprovecharse. “Cuando aparece un momento así, hay que aprovecharlo; hay que ir por él”, explicó el entrenador del Miami Heat. Para el coach, la noche de Adebayo representó una oportunidad irrepetible y el equipo decidió vivirla hasta el final, sin preocuparse por los cuestionamientos posteriores.