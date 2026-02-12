Nikola Topic venció al cáncer y por fin debutó en la NBA

Redacción FOX Deportes

El joven base serbio Nikola Topic finalmente hizo su debut en la NBA este jueves con el Oklahoma City Thunder, en un partido ante los Milwaukee Bucks. La ovación que recibió al entrar al juego reflejó el impacto de su historia.

Topic, de 22 años fue la selección número 12 del draft de 2024, pero su camino hacia la liga estuvo lleno de obstáculos médicos. Su llegada a la cancha emocionó a aficionados y compañeros por igual.

Loud City shows love to Nikola Topić as he checks in for his NBA debut 👏💙 pic.twitter.com/8R8vM2n1SE — OKC THUNDER (@okcthunder) February 13, 2026

El jugador europeo no había jugado en la temporada debido a un diagnóstico de cáncer testicular durante la pretemporada, lo que lo obligó a someterse a una operación en octubre y a quimioterapia.

Antes de eso también se había perdido tiempo por una lesión de rodilla grave que le impidió jugar como novato. Su regreso a la cancha es considerado un logro significativo tanto personal como profesional.

Bringing the court vision to OKC ⛈️



Nikola Topic x @okcthunder pic.twitter.com/O8JvkAchYY — NBA Draft (@NBADraft) June 27, 2024

En el juego ante los Bucks, Topic ingresó hacia el final del primer cuarto y fue recibido con una intensa ovación del público local en el Paycom Center. Anotó su primera canasta en la NBA con un tiro en suspensión al inicio del segundo periodo. Jugó cerca de 12 minutos y aportó dos puntos durante el encuentro, mostrando destellos de su talento en la liga.

Antes de su debut en la NBA, Topic también regresó a la acción con el equipo afiliado en la G League, Oklahoma City Blue, donde en un juego reciente había contribuido con siete puntos y siete asistencias. Su regreso a la actividad competitiva es visto como un testimonio de su resiliencia y determinación tras superar un año difícil y regresar a la máxima competencia del basquetbol profesional.