Nadie la veía venir: Jaylen Brown deja a los Celtics y se va a los 76ers

Hiram Marín

El traspaso de Jaylen Brown a los Philadelphia 76ers sacudió por completo a la NBA. El movimiento tomó por sorpresa a analistas y aficionados en todo el mundo. La operación rompe de forma abrupta a uno de los dúos más exitosos de la liga (Brown y Jayson Tatum). El canje abre un capítulo impredecible en la Conferencia Este.

Boston recibe a Paul George y un paquete de capital para el Draft. Los Celtics suman dos selecciones de primera ronda para 2028 y 2031. También adquieren dos valiosas compensaciones de segunda ronda en el trato. Ambas franquicias absorben contratos masivos que reconfiguran sus topes salariales.

BREAKING: The Celtics have traded Jaylen Brown to the 76ers for Paul George, two first-round picks and two second-round picks 😱🚨



(via Shams) pic.twitter.com/1MxD44tKDK — Basketball Forever (@bballforever_) July 1, 2026

El movimiento desconcierta porque Brown era fundamental en el esquema de los Celtics. Como Jugador Más Valioso de las Finales de 2024, consolidó su impacto defensivo. La directiva se desprende de una estrella en la plenitud de su carrera.

La incertidumbre crece ante el historial médico de un Paul George propenso a lesiones. A sus 35 años, el alero disputó pocos partidos la temporada pasada por salud. El canje representa una apuesta de altísimo riesgo para la organización de Boston. Los Celtics sacrifican durabilidad comprobada a cambio de un talento condicionado.