Miami será la sede del Juego de Estrellas 2028 de la NBA

Hiram Marín

La NBA confirmó oficialmente que la ciudad de Miami será la sede del codiciado Juego de Estrellas correspondiente al año 2028.

Este nombramiento marca el regreso del esperado fin de semana festivo al sur de Florida tras un prolongado lapso de 38 años.

La última y única ocasión en que la metrópolis de la cosmopolita ciudad de Florida organizó este gran evento deportivo tuvo lugar en la edición de 1990.

Por su parte, de acuerdo con el calendario oficial establecido previamente por la liga, la edición del Juego de Estrellas del año 2027 se llevará a cabo en Phoenix.

Las actividades de ese año tendrán como escenario principal el modernizado pabellón de los Phoenix Suns, ubicado en el estado de Arizona.

El Juego de Estrellas de la NBA resurgió y dejó mucho aprendizaje

En el caso de la cita de 2028 en Miami, las gestiones contemplan el uso del Kaseya Center como el recinto principal para albergar el encuentro estelar.

Los organizadores han planeado que las diversas dinámicas y eventos alternativos se distribuyan de manera simultánea en varios puntos estratégicos del sur de Florida.

Esta expansión busca involucrar de lleno a toda la comunidad local y a los miles de aficionados que arribarán desde distintas partes del mundo.