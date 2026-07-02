Miami Heat le dio la bienvenida oficial a Giannis Antetokounmpo

Hiram Marín

Miami Heat hizo oficial la llegada de Giannis Antetokounmpo tras abrirse el mercado en la liga. La directiva le dio una calurosa bienvenida calificando el movimiento como un paso histórico para la organización.

El dos veces jugador más valioso vestirá su habitual dorsal 34 en esta nueva etapa en la costa. Esta gran contratación busca regresar de inmediato a la franquicia a las finales por el campeonato.

El astro no llega solo al equipo, ya que lo acompaña el experimentado jugador de pintura Bobby Portis. Ambos elementos aportarán una sólida experiencia y versatilidad a la nueva quinteta de la Conferencia Este.

Su compañero sumará su juego físico y efectividad perimetral para fortalecer profundamente la rotación del grupo. Juntos prometen formar una estructura sumamente competitiva en la cancha para la próxima temporada de baloncesto.

Para concretar este masivo traspaso, la gerencia envió un paquete de jugadores y activos a su anterior equipo. El intercambio incluyó de manera definitiva a Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware y Kasparas Jakuvionis.

OFFICIAL: The Miami HEAT have acquired Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis Jr. from Milwaukee in exchange for Tyler Herro, Kasparas Jakučionis, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, three 1st round picks (2026, 2031 & 2033), a 2030 1st round pick swap and a 2033 2nd round pick. pic.twitter.com/jGX4DxH4FB — Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 6, 2026

Además, la organización entregó tres valiosas selecciones de primera ronda para los años venideros del reclutamiento. El acuerdo se complementó con un derecho de intercambio de selección y una ronda de draft secundaria.