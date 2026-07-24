LeBron James ya firmó su contrato con los 76ers

Redacción FOX Deportes

Aunque se conoció de manera extraoficial la semana pasada y el mismo jugador lo confirmó en sus redes sociales, la firma oficial de LeBron James con los Philadelphia 76ers se concretó este lunes 27 de julio.

El astro acordó un contrato por dos temporadas y ocho millones de dólares para disputar su año 24 en la NBA. La franquicia celebró el fichaje en sus canales oficializando su jersey número 23 bajo el lema "Una ciudad apta para un rey".

It’s official! LeBron James will play his historic 24th NBA season with the 76ers 👑 pic.twitter.com/YeCBeuygp1 — NBA (@NBA) July 27, 2026

El veterano dejó atrás una trayectoria de ocho años con Los Angeles Lakers, franquicia con la que conquistó el título en la temporada 2020.

Pese a evaluar el retiro al concluir el torneo anterior, el jugador admitió que la pasión por competir continuaba totalmente intacta. El contrato pactado incluye una opción de jugador para el segundo año, otorgándole total flexibilidad en su futuro. James enfatizó en sus declaraciones que su decisión no responde al dinero, sino a la oportunidad de volver a ganar.

En Philadelphia conformará una alineación sumamente competitiva junto a figuras como Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe y Jaylen Brown.