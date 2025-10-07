LeBron James no estará en el inicio de la temporada

Hiram Marín

A principios de semana, LeBron James dejó entrever que podría retirarse, pero todo resultó ser una campaña publicitaria. Sin embargo, sí hubo una noticia cierta en torno al veterano jugador estelar de Los Angeles Lakers: está lesionado y no podrá estar en la duela durante 2 o 3 semanas.

De acuerdo a los reportes médicos, James sufre de ciática en la pierna derecha, lo cual implica una irritación nerviosa en el glúteo, relacionada precisamente con el nervio ciático, lo cual puede causar dolor, entumecimiento, hormigueo o debilidad que va desde la zona lumbar hacia la pierna.

Esto significa que no estará en el partido inaugural del 21 de octubre, lo que se suma a su ausencia en juegos de preetemporada y en los entrenamientos fuertes que iniciaron hace algunas semanas.

De acuerdo a los reportes de los Lakers, el regreso de James a las canchas va a depender completamente de cómo evolucione la lesión y todo estará sujeto al propio ritmo del jugador, por lo que no hay una fecha exacta de regreso.