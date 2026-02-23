Lanzar un balonazo le saldrá caro a Anthony Edwards

Redacción FOX Deportes

La NBA multó con 25 mil dólares a Anthony Edwards, jugador de los Minnesota Timberwolves, por una conducta antideportiva ocurrida en un partido reciente de temporada regular.

La sanción fue confirmada oficialmente por la liga tras revisar el incidente. El castigo fue únicamente económico y no incluyó suspensión ni medidas disciplinarias adicionales. La NBA señaló que la acción violó los estándares de comportamiento hacia los aficionados.

El hecho ocurrió durante el partido ante los Portland Trail Blazers, disputado en el Moda Center. Al finalizar la primera mitad, Edwards tomó el balón tras la bocina y lo lanzó con fuerza hacia las gradas. La acción se dio mientras los equipos se dirigían a los vestidores. El momento fue captado por las cámaras y rápidamente generó reacción en la liga.

De acuerdo con los reportes oficiales, el balón lanzado por 'Antman' alcanzó a golpear a una persona ubicada en la zona cercana a la cancha. Afortunadamente, no se informó de lesiones ni consecuencias médicas para el aficionado involucrado.

El juego se reanudó con normalidad en la segunda mitad. La NBA determinó que, aunque no hubo daño mayor, la acción representó un riesgo innecesario.

En lo deportivo, Edwards continuó el partido sin ser expulsado y terminó como figura del encuentro. El escolta cerró la noche con 34 puntos y fue clave en la victoria de Minnesota por 124-121 sobre Portland. Tras el juego no hubo declaraciones públicas del jugador sobre la multa. El caso se suma a antecedentes disciplinarios menores del propio Edwards relacionados con conductas sancionadas por la liga.