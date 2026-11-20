Reuters

La NBA anunció el miércoles que tiene previsto ayudar a movilizar al menos 10,000 millones de euros (10,970 millones de dólares) para la construcción y renovación de estadios de baloncesto en toda Europa, mientras se prepara para lanzar una nueva liga junto con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en 2027.

La iniciativa reuniría a importantes inversores globales, entre los que se incluyen Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos (propiedad de KKR), Blackstone, HPS Investment Partners, J.P. Morgan, Sixth Street y Stonepeak.

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La NBA ha señalado que el programa es independiente de su proceso de selección de inversores para adquirir equipos en la competición europea propuesta. La liga ha mantenido conversaciones con posibles propietarios de clubes y socios para esta iniciativa, que funcionaría en colaboración con la FIBA.

Los inversores afirmaron que tenían margen para invertir miles de millones de euros en recintos y proyectos de infraestructura más amplios en ciudades europeas.

Según la NBA, dependiendo de las condiciones locales, los proyectos podrían ir más allá de los pabellones e incluir viviendas, oficinas, restaurantes, tiendas y espacios públicos. Las instalaciones se diseñarían para funcionar como destinos durante todo el año, acogiendo conciertos y otros eventos además del baloncesto.

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Muchas de las principales ciudades europeas carecen de estadios cubiertos con la capacidad, las instalaciones de hostelería y la infraestructura mediática habituales en los deportes profesionales estadounidenses, señaló la NBA.

La escala final y la estructura de financiación de cada proyecto dependerían de la economía local, los socios y las oportunidades de desarrollo. La NBA afirmó que esperaba que los compromisos de capital totales superaran los 10,000 millones de euros con el tiempo.