La NBA multa a Luka Doncic

EFE

La NBA multó este martes a Luka Doncic con una sanción de 50,000 dólares por "dirigir un gesto no profesional e inapropiado hacia un miembro del cuerpo arbitral", según anunció la liga profesional de baloncesto.

El exjugador del Real Madrid hizo un gesto de dinero con las dos manos hacia uno de los árbitros tras caer derribado por Mohamed Diawara, de los Knicks. Doncic consideró que había sufrido un foul en ataque.

La falta que reclamó Doncic llegó tras un contraataque de los Knicks que fue propiciado por la pérdida del balón del propio jugador de los Lakers.

El incidente ocurrió a falta de 4 minutos y 35 segundos del final del tercer cuarto de la victoria de Los Angeles Lakers sobre los New York Knicks por 110-97 en el Crypto.com Arena.

El esloveno promedia 32.5 puntos esta temporada. El pasado febrero cumplió un año vistiendo la camiseta de los Lakers.