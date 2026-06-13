La 'Gran Manzana' anunció fecha para el desfile de los campeones Knicks

Redacción FOX Deportes

La ciudad de Nueva York por fin va a vivir una jornada histórica con el desfile de celebración de los Knicks el próximo jueves 18 de junio.

El desfile arrancará las 10 de la mañana hora del Este y marcará el regreso de los festejos de campeonato para el equipo tras una sequía de 53 años.

Las autoridades locales confirmaron los detalles del recorrido oficial justo después de la victoria definitiva en el quinto juego frente a los Spurs.

53 años después, llegó el milagro y los Knicks son campeones El equipo neoyorquino derrotó a los Spurs en San Antonio y finiquitó la serie 4-1

Las carrozas con los jugadores y el staff van a iniciar su marcha desde las inmediaciones de Battery Park para avanzar rumbo al norte. Toda la afición podrá concentrarse en las calles aledañas al Cañón de los Héroes sobre Broadway para ver pasar el trofeo de la NBA.

La caravana termina su recorrido en la plaza del City Hall, donde se organizará una ceremonia civil encabezada por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

En este acto protocolario se entregarán de manera oficial las Llaves de la Ciudad a cada uno de los integrantes del plantel. El base estrella Jalen Brunson, elegido como el MVP de las finales, va a liderar al grupo durante este merecido reconocimiento público.

El gobierno local también tiene listo un operativo especial para iluminar los principales edificios municipales con los colores azul y naranja en homenaje al campeonato.