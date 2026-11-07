Kristaps Porzingis se retira temporalmente del basquetbol

Hiram Marín

Kristaps Porzingis anunció que se aleja temporalmente del baloncesto profesional para priorizar su salud,por lo que pondrá una pausa a su carrera tras atravesar un momento sumamente complicado en el terreno físico.

El detonante principal de esta situación fueron sus recurrentes problemas de salud y el diagnóstico de POTS (síndrome de taquicardia ortostática postural), una afección que afecta su ritmo cardíaco al ponerse de pie.

Esta condición médica le impedía competir al máximo nivel en la NBA y le generaba un desgaste físico extremo, y lo obliga a perderse el inicio de la temporada con los Golden State Warriors.

Tras evaluar su bienestar a largo plazo con el cuerpo médico y el equipo de la franquicia, el jugador determinó que lo más responsable era apartarse de las canchas de manera indefinida.

En su comunicado oficial, Porzingis mostró agradecimiento hacia su familia y el apoyo de los aficionados, mientras busca encontrar una solución conjunta con la gerencia de Golden State.