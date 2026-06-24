Karim López llegó a Memphis, su nueva casa, y se puso a trabajar

Hiram Marín

El mexicano Karim López hizo historia de manera oficial tras ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA por los Memphis Grizzlies.

El originario de Hermosillo, Sonora, se convirtió en el primer jugador nacido en México en ser reclutado en la primera ronda. Su llegada al basquetbol estadounidense genera altas expectativas debido a su formación previa dentro de las ligas profesionales del extranjero.

Confirmado: el mexicano Karim López usará el número 35 con los @memgrizz. 🤩🇲🇽🐻🏀



¡A brillar en la duela, crack! pic.twitter.com/nmrWmUiKiH — NBA MÉXICO (@NBAMEX) June 25, 2026

Durante su primera entrevista oficial compartida por la franquicia, López mostró orgullo por sus raíces y dejó en claro cuáles son sus metas principales. El sonorense declaró con seguridad ante los micrófonos: "Van a tener a un jugador que hará lo que sea necesario para ganar, alguien versátil que puede adaptarse a diferentes roles". Además, el joven de 19 años complementó: "Creo que soy un jugador con un alto IQ y me siento listo para aportar".

La organización de Tennesse presentó también a los otros talentos reclutados de cara a la nueva temporada.

En el grupo destaca la llegada del delantero-centro Cam Boozer, tercera selección global de la primera ronda. De igual forma, el guardia Richie Saunders completó el listado de los nuevos jugadores que defenderán el jersey de la franquicia.

Welcome to the 〽️, Karim! pic.twitter.com/bG3h9wvNVN — Memphis Grizzlies (@memgrizz) June 24, 2026

El basquetbolista mexicano aterriza en el exigente entorno de la NBA tras vivir una valiosa experiencia compitiendo de manera profesional en Oceanía. Su paso con la escuadra de los New Zealand Breakers le permitió madurar físicamente y asimilar el ritmo de juego a nivel internacional.

A partir de ahora, López trabajará activamente para asegurar un espacio sólido en la rotación que comanda el entrenador Tuomas Iisalo.