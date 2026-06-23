Karim López jugará en la NBA, ¿pero en qué equipo lo hará?

Hiram Marín

El basquetbolista Karim López hizo historia al convertirse en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda de un draft de la NBA.

El originario de Hermosillo, Sonora, fue elegido oficialmente en la posición número 21 global, con lo que espera abrir un panorama dorado para el deporte ráfaga de su país.

La noche del reclutamiento estuvo marcada por una serie de intensas negociaciones en los 'war rooms' de los equipos, pues Karim López fue seleccionado originalmente por los Detroit Pistons.

Sin embargo, su destino final cambió de inmediato debido a un canje múltiple de selecciones que envió los derechos del mexicano directamente a los Memphis Grizzlies. De esta manera, el mexicano no vestirá el uniforme de Detroit, sino que se integrará al dinámico proyecto deportivo que se está estructurando en el estado de Tennessee.

Al llegar a Memphis, López compartirá la duela con un roster competitivo y lleno de figuras consolidadas, liderada principalmente por el espectacular Ja Morant.

El mexicano Karim López se declaró elegible para el Draft 2026 El sonorense es candidato fuerte para ser seleccionado en la primera ronda

Además, el sonorense formará una interesante sociedad en el juego interno junto al gigante Zach Edey y el recién seleccionado Cameron Boozer, quien llegó al equipo en este mismo draft como tercer pick global.

La codiciada primera selección de esta edición del Draft e la NBA quedó en manos de los Washington Wizards, quienes seleccionaron a AJ Dybantsa de BYU.