Karim López, ¿el nuevo rostro del basquetbol mexicano?

Hiram Marín

Karim López, nacido en una familia con profunda tradición basquetbolista de Hermosillo, Sonora, comenzó a destacar desde muy joven en las canchas mexicanas por su notable estatura y agilidad natural.

Su enorme potencial físico y técnico llamó la atención en el extranjero, lo que propició su desarrollo en Europa dentro de las categorías inferiores del Joventut de Badalona en España. Ese temprano proceso de formación le permitió pulir sus habilidades y madurar competitivamente a una edad muy temprana.

DINAMISMO, ATREVIMIENTO Y VELOCIDAD. 💥



A 4️⃣ días del #NBADraft, les mostramos cómo es que juega el mexicano Karim López 🇲🇽🙌🏼🏀



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En la actualidad, el mexicano de 19 años viene de jugar a un alto nivel en Oceanía con los New Zealand Breakers dentro del prestigioso programa Next Stars de la liga NBL.

Su perfil lo convierte en el prospecto mexicano mejor colocado de la historia debido a que los analistas y los principales 'Mock Drafts' lo proyectan sólidamente dentro de la primera ronda.

Karim López: ¡HISTORIA DE ÉXITO Y SUPERACIÓN! 🤩



Siempre en busca de apuntar a lo más alto y previo al #NBADraft, conoce cómo es que el mexicano y su familia decidieron que la NBL era una gran opción para su desarrollo. 🙌🏼



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Expertos de cadenas internacionales lo sitúan en el noveno puesto de las proyecciones, mientras que otros análisis lo ubican en el lugar 14, que lo coloca firmemente en la zona de lotería. Ningún jugador de México había alcanzado expectativas tan altas de cara a la noche de selección.

Antes de su llegada, seis jugadores nacidos en México han pisado las duelas de la NBA: Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, Juan Toscano-Anderson y Jaime Jáquez Jr.

Karim Lopez made history as an NBL Next Star with the New Zealand Breakers 🤩



He enters the 2026 NBA Draft as a projected Lottery pick 🔒 pic.twitter.com/rNcjkcQVC7 — NBL Next Stars (@NBLNextStars) June 19, 2026

De cara al Draft, el sonorense ha realizado entrenamientos privados con equipos como Brooklyn Nets y Chicago Bulls. Se proyecta que podría ser reclutado por franquicias interesadas en su talento, entre las que destacan Charlotte Hornets, Dallas Mavericks, Golden State Warriors o Milwaukee Bucks.