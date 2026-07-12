Karim López debutó con los Grizzlies en la NBA Summer League

Hiram Marín

El mexicano Karim López hizo su esperado debut con los Memphis Grizzlies en la NBA Summer League. Tras superar una dolencia muscular que retrasó su participación, el sonorense saltó a la duela desde el banquillo de suplentes. Su estreno se dio en Las Vegas frente a los Atlanta Hawks, un escenario ideal para exhibir sus condiciones físicas.

Durante el compromiso, el joven de 19 años sumó un total de 11 minutos y nueve segundos de acción. Aunque no consiguió registrar puntos en su cuenta personal, su impacto colectivo quedó en evidencia en la duela. El seleccionado mexicano terminó con un destacado diferencial más/menos de +12 durante su permanencia en el juego.

¡Ganan los @memgrizz en la presentación de Karim López! 🙌🏀



Obtienen su tercer triunfo y están listos para las Semifinales de la #NBASummerLeague pic.twitter.com/uuZt95TBy6 — NBA MÉXICO (@NBAMEX) July 17, 2026

El aporte principal del basquetbolista tricolor se concentró sólidamente en el costado defensivo de la cancha. López acumuló cuatro rebotes, propinó dos bloqueos espectaculares y sumó un robo de balón clave. En contraparte, las estadísticas finales del alero también reflejaron dos pérdidas de posesión y tres faltas cometidas.

El encuentro concluyó con una cómoda victoria para la escuadra de Memphis con marcador de 96-64. Este triunfo permitió que el equipo clasificara de manera oficial a la ronda de semifinales. Karim buscará seguir ganando la confianza del cuerpo técnico para asegurar su lugar en el roster principal.