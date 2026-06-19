Giannis Antetokounmpo dejaría a los Milwaukee Bucks para unirse al Miami Heat

Redacción FOX Deportes

Los Milwaukee Bucks tendrían acordado el traspaso de Giannis Antetokounmpo a Miami Heat en una de las operaciones más impactantes de los últimos años en la NBA. A cambio, Milwaukee recibirá a Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, Kasparas Jakučionis y varias selecciones futuras del 'Draft'.

Antetokounmpo afrontaba su última temporada en los Bucks y terminaba contrato por lo que su futuro estaba llamado a ser el protagonista en los movimientos de la NBA de cara al siguiente curso.

El griego de 31 años que fue campeón con el conjunto de Milwaukee en 2021, tuvo un promedio de 27.6 puntos, 9.9 rebotes y 5 asistencias por partido en la última campaña, un año en el que se perdió más de la mitad de los partidos por diferentes lesiones y los Bucks quedaron fuera de los playoffs.

Antetokounmpo pone fin a una etapa de 13 temporadas con la franquicia. Su legado quedará marcado para siempre al título conquistado en 2021, cuando lideró la remontada de un 0-2 en las Finales ante Phoenix Suns y terminó con una sequía de 50 años sin título para Milwaukee.