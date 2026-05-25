¿Gabriela Jáquez podría ser la novata del año de la WNBA?

Hiram Marín

La temporada apenas comienza, pero el nombre de Gabriela Jáquez ya aparece en cualquier conversación seria sobre la Novata del Año de la WNBA.

La jugadora de origen mexicano, quinta selección global del Draft por el Chicago Sky, ha respondido de inmediato al salto profesional con producción constante y minutos importantes desde el arranque.

Gabriela Jáquez tuvo un buen debut en la WNBA

Jáquez se ha ganado un lugar entre las novatas más productivas de la liga. En sus primeros encuentros promedia alrededor de 12 puntos y más de cinco rebotes por partido, cifras que la colocan entre las debutantes más influyentes de la campaña. Además, ha sido titular desde el inicio y ha mostrado la misma versatilidad que la llevó a conquistar el campeonato nacional con UCLA.

Su candidatura también toma fuerza por el contexto. Chicago ha lidiado con lesiones importantes en el arranque de campaña y la responsabilidad ofensiva de Jáquez ha crecido en consecuencia. La alera ha respondido con eficiencia y madurez, convirtiéndose en una pieza clave para que el Sky se mantenga competitivo durante las primeras semanas de la temporada.

UNA DE LAS CONSENTIDAS. 😌



La mexicana Gabriela Jaquez (@gabrielarj11) atendiendo a los fans del Chicago Sky. 🙌



📸: @chicagosky pic.twitter.com/KhiVUZ2eVm — NBA MÉXICO (@NBAMEX) May 24, 2026

Hablar hoy de un premio sería adelantarse demasiado, especialmente porque otras novatas como Olivia Miles también han tenido comienzos sobresalientes e incluso son vistas como favoritas tempranas. Sin embargo, Jáquez ya logró algo fundamental: instalarse en la conversación.