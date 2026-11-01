Redacción FOX Deportes
El 'O' de Russell Wesbtrook será retirado por Oklahoma City Thunder
El líder de todos los tiempos de 'triples-dobles' jugó 11 temporadas con dicho equipo
Oklahoma City Thunder anunció oficialmente que retirará el jersey con el número 0 en honor a Russell Westbrook el próximo domingo 7 de febrero de 2027.
La ceremonia se llevará a cabo en el Paycom Center cuando reciban a los New York Knicks. Con este tributo, la organización inmortalizará el legado y la entrega de un jugador que marcó una época dorada.
Durante sus 11 temporadas en Oklahoma City, el base disputó 821 partidos de temporada regular y estableció marcas históricas irrefutables.
Westbrook se convirtió en el líder absoluto del Thunder en puntos, asistencias, rebotes, robos y minutos jugados. Su impacto dentro de la duela catapultó al equipo a múltiples playoffs y a disputar las Finales de la NBA en 2012.
Su momento cumbre con el jersey del Thunder llegó en la histórica temporada 2016-17, cuando fue nombrado el MVP de la NBA. En aquel año promedió un 'triple-doble' por partido con 31.6 puntos, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias, además de romper el récord de más 'triples-dobles 'en un solo torneo.
Russell Westbrook le dijo adiós a la NBA
El MVP 2017 y líder histórico de triples-dobles anunció su retiro con un emotivo video
Aquella hazaña individual consolidó su reputación como un atleta dominante y feroz. A lo largo de su brillante trayectoria en la liga, Westbrook cosechó nueve selecciones al All-Star, dos títulos de máximo anotador y tres de asistencias.
Además, se convirtió en el líder histórico de todos los tiempos en triples-dobles en la NBA tras su paso por diversas franquicias. S
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT