El 'O' de Russell Wesbtrook será retirado por Oklahoma City Thunder

Redacción FOX Deportes

Oklahoma City Thunder anunció oficialmente que retirará el jersey con el número 0 en honor a Russell Westbrook el próximo domingo 7 de febrero de 2027.

La ceremonia se llevará a cabo en el Paycom Center cuando reciban a los New York Knicks. Con este tributo, la organización inmortalizará el legado y la entrega de un jugador que marcó una época dorada.

❝Many players make an impact but only great players leave a legacy.❞



Thunder Set to Retire Russell Westbrook’s No. 0 on February 7, 2027https://t.co/PZGINYXZiV pic.twitter.com/ABE9F21dSR — OKC THUNDER (@okcthunder) November 2, 2026

Durante sus 11 temporadas en Oklahoma City, el base disputó 821 partidos de temporada regular y estableció marcas históricas irrefutables.

Westbrook se convirtió en el líder absoluto del Thunder en puntos, asistencias, rebotes, robos y minutos jugados. Su impacto dentro de la duela catapultó al equipo a múltiples playoffs y a disputar las Finales de la NBA en 2012.

Su momento cumbre con el jersey del Thunder llegó en la histórica temporada 2016-17, cuando fue nombrado el MVP de la NBA. En aquel año promedió un 'triple-doble' por partido con 31.6 puntos, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias, además de romper el récord de más 'triples-dobles 'en un solo torneo.

Russell Westbrook le dijo adiós a la NBA El MVP 2017 y líder histórico de triples-dobles anunció su retiro con un emotivo video

Aquella hazaña individual consolidó su reputación como un atleta dominante y feroz. A lo largo de su brillante trayectoria en la liga, Westbrook cosechó nueve selecciones al All-Star, dos títulos de máximo anotador y tres de asistencias.

Además, se convirtió en el líder histórico de todos los tiempos en triples-dobles en la NBA tras su paso por diversas franquicias. S