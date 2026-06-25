El 'bombazo' del año en la NBA: Ja Morant se va a los Trail Blazers

Redacción FOX Deportes

Los Portland Trail Blazers han cerrado un traspaso bomba al adquirir al base estelar Ja Morant proveniente de los Memphis Grizzlies. En este intercambio, la organización de Oregon envía a la franquicia de Tennessee a Jerami Grant y Kris Murray.

El dos veces All-Star llega a su nuevo destino con un contrato vigente por dos temporadas más y un remanente económico garantizado. De esta manera, el armador de primer nivel queda vinculado formalmente a su nueva franquicia para los siguientes años de su carrera.

Ja dropping.



Welcome to Rip City, Ja Morant! 👏 pic.twitter.com/VtE7Fpgh8p — Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 30, 2026

Para la gerencia de los Grizzlies, la estancia de Morant dejó de ser rentable debido a su largo historial de ausencias por lesiones físicas. A esto se sumaron sus constantes problemas con la ley y recurrentes suspensiones disciplinarias que afectaron la estabilidad del equipo.

Este movimiento genera enorme expectativa en la liga, ya que el talentoso base compartirá el perímetro y se reunirá con el histórico base estrella del equipo. Ambos jugadores buscarán conformar una dupla explosiva en la Conferencia Oeste para pelear por el campeonato de la liga.