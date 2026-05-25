DeAaron Fox reveló 'jalón de orejas' de Gregg Popovich a los Spurs

Redacción FOX Deportes

La contundente victoria de los Spurs por 103-82 sobre Oklahoma City en el Juego 4 de la Final del Oeste tuvo un detonante especial fuera de la cancha. De’Aaron Fox reveló después del encuentro que Gregg Popovich irrumpió en el vestidor tras la derrota de San Antonio en el Juego 3, molesto por la manera en que el equipo había competido.

Fox explicó que, aunque Popovich había estado cerca del grupo durante toda la temporada, esa fue la primera ocasión en que entró al vestidor inmediatamente después de un partido para expresar su sentir. El ahora presidente de operaciones de basquetbol consideró que el desempeño mostrado no representaba la identidad histórica de la franquicia.

Gregg Popovich tuvo las palabras justas para reactivar a los Spurs 😍



Fox contó cómo fue su visita al vestuario tras el J3. pic.twitter.com/FLkepnQgUo — NBA Latam (@NBALatam) May 25, 2026

Según relató el base, Popovich tuvo “palabras fuertes” para los jugadores y dejó claro que el esfuerzo exhibido en la derrota por 123-108 ante el Thunder estaba lejos del estándar de los Spurs. La visita tuvo un impacto inmediato en el grupo, que respondió con una de sus mejores actuaciones defensivas de toda la postemporada.

La reacción se reflejó en la cancha al empatar la serie 2-2. Victor Wembanyama lideró el triunfo con 33 puntos, mientras que San Antonio limitó a Oklahoma City a apenas 82 unidades. Aunque Popovich dejó el puesto de entrenador en 2025, su influencia dentro de la organización sigue siendo enorme, algo que Fox y varios integrantes del equipo reconocieron públicamente tras el encuentro.