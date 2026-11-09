¿Cuál es el panorama real de Karim López en la NBA?

Hiram Marín

El panorama para que Karim López sume más minutos en la NBA pasa por un proceso de adaptación bien definido por los Memphis Grizzlies. A sus 19 años, el alero mexicano está viviendo su primera temporada en la liga bajo un plan gradual del cuerpo técnico de Tuomas Iisalo, donde la prioridad es que entienda el ritmo físico y táctico antes de exigirle un lugar fijo en la rotación.

Por ahora, sus apariciones con el equipo grande han sido puntuales, principalmente en cierres de partido ya definidos, dentro del periodo conocido popularmente como 'garbage time’.

El mexicano Karim López y los novatos a seguir en 2026 en la NBA

Para que no pierda roce competitivo mientras espera su turno, la franquicia estableció una dinámica mixta en la que López entrena de manera constante con el primer equipo. Esas sesiones le sirven para asimilar el sistema de juego de Memphis y medirse todos los días contra talento probado de la NBA. El detalle es que la profundidad actual del plantel deja poco margen para darle minutos regulares en noches de temporada regular.

Ahí es donde entra la G-League con los Memphis Hustle, que será su principal plataforma de juego durante estos meses. En la liga de desarrollo sí tiene titularidad, minutos de calidad y responsabilidades con el balón que hoy no encontraría en el roster principal. Sus primeras actuaciones respaldan la idea: ha respondido con números completos en puntos, rebotes y asistencias, aprovechando cada juego para mantenerse en ritmo.

Un dulce Halloween para Karim López, anotó sus primeros puntos en la NBA El mexicano ingreso en la parte final del juego entre los Memphis Grizzlies y los Kings

A corto y mediano plazo, lo más realista es verlo ir y venir entre ambas categorías conforme avance el calendario. Si mantiene esa consistencia en la G-League y traslada su intensidad defensiva a las prácticas con el primer equipo, las oportunidades reales en la NBA irán llegando de forma natural, sobre todo si surgen lesiones o rotaciones más largas en la segunda mitad de la campaña.