Con triple agónico, los Lakers sumaron 9 victorias al hilo

EFE

LeBron James añadió este sábado un nuevo récord a su amplia lista al convertirse en el jugador con más partidos en la historia de la NBA, 1.612, tras superar a Robert Parish en la victoria por 105-104 de Los Ángeles Lakers en la cancha de Orlando Magic.

El juego se decidió con un triple de último segundo ('buzzer beater), de Luke Kennard. James, de 41 años, dejó atrás la marca del legendario Parish en su vigésima tercera temporada en la NBA, de la que también es el más anotador de todos los tiempos.

LeBron James dejó atrás el récord de Robert 'The Chief' Parish

LeBron sumó doce puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos, pero su aportación fue más allá de esos números. Con cuatro segundos en el cronómetro firmó una jugada defensiva clave al recuperar el balón tras un mal saque de Orlando, que estaba arriba 104-102.

Los árbitros ordenaron posesión para los Lakers al principio y se tomaron varios minutos para revisar la jugada. Sin pruebas claras de lo contrario, entregaron el balón a los angelinos.

This POV of Luke's game-winner is INSANE 🤯 pic.twitter.com/EvWQyFu4bo — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 22, 2026

Pudo ser precisamente LeBron en anotar la canasta de la victoria, pero un tapón de Paolo Banchero le negó los dos puntos. En el saque siguiente, la defensa de Orlando se centró en Luka Doncic y en LeBron y se olvidó de Luke Kennard, el mejor lanzador de triples de la NBA por porcentajes en esta campaña.

Kennard no falló y entregó el triunfo 105-104 a los Lakers para que el récord de LeBron fuera aún más dulce.