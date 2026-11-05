Bronny James fue enviado a la G-League por los Lakers

Hiram Marín

Los Angeles Lakers asignaron este jueves a Bronny James a su filial de la G-League, el Coachella Valley Lakers, tras un inicio de temporada con escasos minutos bajo la dirección de JJ Redick, luego de la partida de su padre LeBron James a los Philadelphia 76ers.

La gerencia determinó que el escolta de tercer año necesita fogueo constante en el circuito de desarrollo para mantener su ritmo competitivo.

Lakers announce Bronny James and Cameron Carr have been assigned to the Coachella Valley Lakers



Their season begins on Friday pic.twitter.com/Hn0ljENCJI — Bleacher Report (@BleacherReport) November 5, 2026

El movimiento oficial se concretó este 5 de noviembre luego de que el equipo tuviera actividad en gira frente a los Sacramento Kings. La franquicia busca que el jugador recupere protagonismo en cancha y afine su efectividad perimetral lejos de la alta exigencia de la rotación estelar.

Bajo su contrato garantizado por 2.3 millones de dólares para esta campaña, la directiva mantiene el plan de flexibilidad para evaluar su evolución semanalmente. El staff de coacheo confía en que esta asignación le permita acumular volumen de juego real y confianza en su costado ofensivo.