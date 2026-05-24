Un antiguo conocido regresa a las filas de la NASCAR Cup

Redacción FOX Deportes

La marca Dodge confirmó en el SEMA Show de Las Vegas su regreso a la NASCAR Cup Series en 2027. Este esperado retorno sumará un cuarto fabricante a la parrilla junto con Chevrolet, Ford y Toyota.

La marca de Stellantis competirá a lo largo de un exigente calendario anual de 36 fechas oficiales. El fabricante adelanta así sus planes originales y volverá a pelear por la corona del serial automovilístico.

You thought this story was over. It's only just begun.@Dodge returns to the NASCAR Cup Series in 2027! pic.twitter.com/hrmq1WwqVB — NASCAR (@NASCAR) November 3, 2026

La escudería Kaulig Racing pondrá en pista dos modelos Dodge Charger desde las 500 Millas de Daytona. Todo apunta a que los pilotos encargados de tripular ambos autos serán AJ Allmendinger y Ty Dillon.

El comisionado de NASCAR, Steve O’Donnell, calificó esta alianza estratégica como un hito para la categoría. La directiva celebró el compromiso de Stellantis por proyectar a sus marcas en los escenarios más veloces.

Dodge no corría en la división estelar desde 2012, año en que ganó el título con Brad Keselowski.