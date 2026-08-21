Vozinha; 40 años, un Mundial de ensueño y nominado al Ballon d'Or

EFE

El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’ reaccionó este martes a su nominación al Balón de Oro 2026 como mejor portero de la cual aseguró que "no es solo mía, llevo conmigo a Cabo Verde", tras la publicación de su nombre en la lista de candidatos al premio Yashin.



"Esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a San Vicente, Cabo Verde, y a todo un pueblo que nunca dejó de creer", escribió en su perfil de Instagram el guardameta, que tras el Mundial está jugando en Chile con Colo Colo.

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El futbolista de 40 años mostró su emoción por la distinción en su mensaje en el que dijo que "hay momentos que parecen demasiado grandes... hasta el día en que nos damos cuenta de que todo el viaje valió la pena. Hoy, ver mi nombre entre los nominados al Balón de Oro es difícil de expresar con palabras".



El guardameta apareció este martes en una lista para el galardón que comparte con el campeón del mundo con España Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona), el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa/Chelsea) y el belga Thibaut Courtois, de Real Madrid.



"Recuerdo de dónde vengo, todo lo que he pasado, los sacrificios, las dificultades, y todos aquellos que caminaron conmigo", expresó.



'Vozinha' impactó al mundo con su actuación en el Mundial 2026 con la debutante selección africana, torneo en el que se convirtió en figura, luego de que alcanzaran la fase de los dieciseisavos de final en la que cayeron en un reñido duelo con Argentina.

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El meta mantuvo a raya la ofensiva de España, a la que dejó sin goles en el primer partido de la fase de grupos, luego mostró condiciones en el 2-2 con Uruguay y en el empate a cero frente a Arabia Saudí, y finalmente ante la Albiceleste con la cual perdieron ajustadamente por 3-2.



Su actuación lo convirtió en mundialmente famoso y produjo que su perfil de Instagram alcanzara los casi 30 millones de seguidores.



"Agradecido con Dios, con mi familia, con mis compañeros y con todos los que formaron parte de este viaje. Siempre con los pies en la tierra y el corazón en mi tierra.Gracias, Cabo Verde. Gracias, mundo", cerró.



Tras brillar en la Copa del Mundo, 'Vozinha' llegó a Colo Colo en lo que representa su primer gran fichaje en un equipo campeón de la Copa Libertadores (1991), al quedar libre de su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.



El club chileno también celebró la nominación a través de sus redes sociales con un posteo dedicado al jugador africano en el que destacaron: "un Cacique nominado a mejor arquero del año. Nuestro portero albo, Vozinha, ha sido nominado para el premio".