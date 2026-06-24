Vinícius Júnior, encumbrado con un doblete en la 'noche de Guillermo Ochoa'

Héctor Cantú

El Mundial 2026 ha dejado grandes historias al finalizar la participación de México y Brasil en la fase de grupos del campeonato.

Tanto la ‘Canarinha’ como el equipo mexicano lograron sus respectivas victorias para lograr el pase a la ronda siguiente. Los brasileños aseguraron su paso perfecto en Mundiales, clasificándose a la ronda siguiente.

El equipo mexicano por primera vez logró tres victorias en una fase de grupos y se ha clasificado como líder de su sector con la posible despedida de Guillermo Ochoa, quien vio minutos de acción en los minutos finales del partido.

Sin embargo, el doblete que logró Vinícius Júnior le convirtió en el gran héroe del día, quien marcó cuatro goles en la primera ronda de un Mundial, algo que no lograba un jugador brasileño desde hace 12 años atrás.