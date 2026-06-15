Vinícius Júnior apareció cuando Brasil más lo necesitaba

Karla Villegas Gama

Vinícius Júnior volvió a mostrar su liderazgo y evitó la derrota de Brasil frente a Marruecos.

El delantero recibió un pase filtrado de Bruno Guimarães, dejó atrás a dos defensores con un par de amagues y sacó un potente disparo de derecha para igualar el marcador al minuto 32.

La anotación representó su décimo gol con la Selección Brasileña y el segundo de su carrera en una Copa del Mundo. El primero llegó en Catar 2022, durante los octavos de final frente a Corea del Sur.

El viernes 19 de junio, Vinícius buscará ayudar nuevamente a la ‘Canarinha’ cuando Brasil se enfrente a Haití en la Jornada 2 de la fase de grupos.