Vencer a Argelia, no evitar a España, el objetivo de Austria

EFE

El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, y el mediocampista Konrad Laimer insistieron en que su único objetivo era vencer a Argelia y clasificarse para la fase eliminatoria del Mundial, desestimando las sugerencias de que no ganar podría suponer un camino más favorable.

El partido final del Grupo J, que se disputará el sábado, ha suscitado un interés inusual, ya que el segundo clasificado podría enfrentarse a la campeona de Europa, España, en los dieciseisavos de final, mientras que el tercer clasificado probablemente jugaría contra un rival con menos pergaminos.

El Día D Grupo J: Argentina, por el paso perfecto; Austria y Argelia, por el boleto Dos equipos aún mantienen vivo el sueño de llegar a la fase de eliminación

Rangnick zanjó rápidamente el debate el viernes cuando se le preguntó si Austria podría preferir perder el sábado.

"No, rotundamente no. Siguiente pregunta", respondió el seleccionador austriaco.

Laimer se expresó en un tono similar, insistiendo en que a los jugadores de Austria no les interesaban las especulaciones sobre un posible encuentro con España.

"Sinceramente, no me importa", dijo el centrocampista del Bayern de Múnich. "Salimos al campo con ganas de ganar el partido. Queremos pasar la fase de grupos y después ya veremos si nos toca España o no".

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"Mañana, tras el partido, veremos qué selección nos toca, pero al final queremos centrarnos en nosotros mismos. Queremos ganar el partido. Queremos pasar la fase de grupos y después, a mí no me importa a quién nos enfrentemos".

Este enfrentamiento ha reavivado, inevitablemente, los recuerdos del infame partido del Mundial de 1982 entre Austria y Alemania Occidental en Gijón, cuando ambos equipos se pusieron de acuerdo para que las dos selecciones europeas pasaran a la siguiente fase a costa de Argelia, en un encuentro que pasó a la historia como la "Desgracia de Gijón".

Rangnick descartó cualquier comparación.

"Cuando se disputó aquel partido, ninguno de (…) los jugadores de mi equipo había nacido aún, y yo tenía 24 años por aquel entonces", dijo. "Eso demuestra lo lejos que queda todo aquello, y no tiene absolutamente nada que ver con el partido de mañana".