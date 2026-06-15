Uruguay no es, necesariamente, favorito sobre Arabia Saudita

Héctor Cantú

La Selección Uruguaya inicia una nueva aventura mundialista con la misión de poner fin a una sequía de 76 años sin conquistar la Copa del Mundo. El primer obstáculo será Arabia Saudita, un rival al que ya enfrentó en la máxima cita del futbol.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta a Rusia 2018, cuando la 'Celeste' se impuso por 1-0 en la fase de grupos gracias a una anotación de Luis Suárez.

Aquel fue el tercer enfrentamiento en la historia entre ambos equipos y también la primera victoria de los sudamericanos. En los dos duelos previos, Uruguay cayó por 3-2 y posteriormente empató 1-1.

La selección dirigida por Marcelo Bielsa llega a Norteamérica con la ilusión de volver a levantar el trofeo más importante del futbol, una hazaña que no consigue desde el histórico 'Maracanazo' de 1950.

Las estadísticas también juegan a favor de los uruguayos. Los 'Charrúas' solo perdieron uno de sus últimos cinco partidos inaugurales en Copas del Mundo, una muestra de su capacidad para arrancar con el pie derecho.

Arabia Saudita, por su parte, disputa su séptima Copa del Mundo y buscará regresar a los octavos de final por primera vez desde Estados Unidos 1994, la mejor actuación mundialista de los 'Halcones Verdes'.