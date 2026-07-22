Roberto Ayala, uno de los agresores de la final, totalmente arrepentido por sus actos

Héctor Cantú

Con el paso de las horas, se enfriaron los ánimos luego de que algunos miembros de la delegación argentina protagonizaran un connato de bronca con sus rivales españoles en la final del Mundial.

Uno de los señalados de haber participado en la agresión a los jugadores españoles ha roto el silencio y ha mostrado su arrepentimiento por las acciones. Se trata del Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Argentina, quien empujó a Dani Olmo, como se ve en las imágenes de televisión.

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“Estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, declaró para la radio.

Ayala no ahondó en el tema y negó rotundamente que hubiera golpeado a Olmo, como han asegurado algunos medios de comunicación.

“Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención, pero con las pulsaciones al mil a veces pasan cosas que quedan allí”, agregó.

Roberto asegura que solamente fue un empujón y que todo queda allí, además de confirmar que si llega a encontrarse con el jugador del Barcelona, le pedirá disculpas personalmente.