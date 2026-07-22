Publicación: miércoles 22 de julio de 2026

Héctor Cantú

Roberto Ayala, uno de los agresores de la final, totalmente arrepentido por sus actos

El miembro del cuerpo técnico argentino se sincera tras el partido perdido

Con el paso de las horas, se enfriaron los ánimos luego de que algunos miembros de la delegación argentina protagonizaran un connato de bronca con sus rivales españoles en la final del Mundial.

Uno de los señalados de haber participado en la agresión a los jugadores españoles ha roto el silencio y ha mostrado su arrepentimiento por las acciones. Se trata del Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Argentina, quien empujó a Dani Olmo, como se ve en las imágenes de televisión.

Leandro Paredes perdió la cabeza y casi arruina la fiesta de España

El conato de bronca arrancó tras el silbatazo final cuando Nahuel Molina se encaró y lanzó un manotazo a Rodri durante los festejos
Borja Iglesias y Eric García intervinieron para alejar a Molina del mediocampista español.
Leandro Paredes corrió a la escena y agredió directamente a Eric García tomándolo del cuello y derribándolo.
Gavi acudió a defender a García, pero Paredes lo golpeó, lo tiró al césped y lo jaló del chaleco.
Lisandro Martínez y otros futbolistas se sumaron al tumulto, armando empujones entre ambos planteles fuera del área.
Lionel Scaloni y Walter Samuel entraron al terreno de juego para frenar a Paredes y arrastrarlo hacia la banca.
El árbitro esloveno Slavko Vincic mostró tarjeta roja directa a Leandro Paredes por la serie de agresiones físicas.
Integrantes de ambos cuerpos técnicos mediaron entre los planteles para separar los bandos y enviar a Argentina al vestidor.
El incidente casi empaña el arranque de la celebración del título mundial conquistado por la selección española.
Las agresiones quedaron registradas en video y la FIFA evalúa sanciones disciplinarias adicionales para los involucrados.

“Estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, declaró para la radio.

Ayala no ahondó en el tema y negó rotundamente que hubiera golpeado a Olmo, como han asegurado algunos medios de comunicación.

“Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención, pero con las pulsaciones al mil a veces pasan cosas que quedan allí”, agregó.

Roberto asegura que solamente fue un empujón y que todo queda allí, además de confirmar que si llega a encontrarse con el jugador del Barcelona, le pedirá disculpas personalmente.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS