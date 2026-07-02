Redacción FOX Deportes
Unai Simón impuso un nuevo Récord Guinness en el Mundial 2026
El portero español superó la marca de imbatibilidad de Walter Zenga en la Copa del Mundo
Unai Simón superó ante Austria el récord de imbatibilidad que hasta ahora ostentaba el italiano Walter Zenga y estableció la mayor racha sin encajar un gol en la historia de la Copa del Mundo con España.
El portero de la Selección Española alcanzó la marca después de permanecer 89 minutos consecutivos con la portería a cero, superando los 517 que Zenga firmó durante el Mundial de Italia 1990. El italiano enlazó cinco encuentros completos sin recibir gol antes de ver rota su racha en el minuto 67 de la semifinal frente a Argentina.
Por su parte, Unai Simón ha enlazado dos torneos para superarle. Su racha comenzó en el Mundial de Catar 2022. El último futbolista que consiguió batirle fue el japonés Ao Tanaka, autor del definitivo 2-1 en el minuto 51 del encuentro de la fase de grupos.
Desde entonces, el internacional español mantuvo su portería a cero durante los 39 minutos restantes frente a Japón y en los 120 del encuentro de octavos de final contra Marruecos. A esos 159 minutos se sumaron los 270 de la fase de grupos del Mundial de 2026 frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
Antes de alcanzar el récord absoluto, Unai Simón ya había dejado atrás la mejor marca de un portero español en la historia de los Mundiales. Los 476 minutos de Iker Casillas, logrados entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, quedaron superados en la presente edición.
Simón recibió tres tiros a puerta en fase de grupos, uno por partido, mientras que en el encuentro de dieciseisavos contra Austria no recibió ninguno.
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