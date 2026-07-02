Unai Simón impuso un nuevo Récord Guinness en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Unai Simón superó ante Austria el récord de imbatibilidad que hasta ahora ostentaba el italiano Walter Zenga y estableció la mayor racha sin encajar un gol en la historia de la Copa del Mundo con España. New record: Longest football (soccer) FIFA World Cup clean sheet ⚽🙌



The longest time played in World Cup finals matches by a goalkeeper without conceding a goal is 519 minutes by Spain's Unai Simón 🇪🇸 — Guinness World Records (@GWR) July 2, 2026

El portero de la Selección Española alcanzó la marca después de permanecer 89 minutos consecutivos con la portería a cero, superando los 517 que Zenga firmó durante el Mundial de Italia 1990. El italiano enlazó cinco encuentros completos sin recibir gol antes de ver rota su racha en el minuto 67 de la semifinal frente a Argentina.

Por su parte, Unai Simón ha enlazado dos torneos para superarle. Su racha comenzó en el Mundial de Catar 2022. El último futbolista que consiguió batirle fue el japonés Ao Tanaka, autor del definitivo 2-1 en el minuto 51 del encuentro de la fase de grupos.

🏁 ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢𝗢𝗢𝗢!!



Pasamos de ronda tras una victoria muy convincente en Los Ángeles con doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro.



¡¡Vaaaamooooooos, afición!! #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/zxVVvNKWfV — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 2, 2026

Desde entonces, el internacional español mantuvo su portería a cero durante los 39 minutos restantes frente a Japón y en los 120 del encuentro de octavos de final contra Marruecos. A esos 159 minutos se sumaron los 270 de la fase de grupos del Mundial de 2026 frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Antes de alcanzar el récord absoluto, Unai Simón ya había dejado atrás la mejor marca de un portero español en la historia de los Mundiales. Los 476 minutos de Iker Casillas, logrados entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, quedaron superados en la presente edición.

Simón recibió tres tiros a puerta en fase de grupos, uno por partido, mientras que en el encuentro de dieciseisavos contra Austria no recibió ninguno.